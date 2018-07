Brüssel (dpa) - Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg plant vorerst kein politisches Comeback. Er sei in die USA gegangen und ich plane nicht, in den nächsten Wochen oder Monaten zurückzukommen, sagte Guttenberg in Brüssel. Es war sein erster Auftritt in Europa seit seinem Rücktritt vor neun Monaten. Der 40-Jährige unterstützt die EU-Kommission künftig als unabhängiger Berater in Fragen der Internetfreiheit.

