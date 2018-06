Brüssel (dpa) - Neun Monate nach seinem Rücktritt wirbt Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg heute in Brüssel für die Internetfreiheit. In der EU-Kommission tritt der 40-Jährige gemeinsam mit der für Digitales zuständigen Kommissarin Neelie Kroes auf.

Kroes stellt Pläne zur Unterstützung von Netzaktivisten in autoritär regierten Staaten vor. An ihrer Seite steht Guttenberg im Auftrag der amerikanischen Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS), in deren Diensten er seit einigen Monaten steht.

Guttenberg war im März über die Plagiatsaffäre gestürzt, nachdem Internet-Aktivisten abgeschriebene Passagen seiner Doktorarbeit aufgedeckt hatten.

