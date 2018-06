Berlin (dpa) - Nach dem Nein zu einer EU-Vertragsreform hält der Londoner Politologe Anthony Glees einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union für möglich.

«Wenn man nach 50 Jahren europäischer Zusammenarbeit immer noch skeptisch ist (...), dann ist man eigentlich nie für die Europäische Union zu gewinnen», sagte Glees, Professor an der Buckingham University in London, im Deutschlandfunk.

In der EU sei es wie in einer Ehe: «In einer Ehe müssen beide Partner glücklich sein. Wenn einer nicht mehr will, dann ist die Ehe aus.» Mit seiner EU-skeptischen Haltung stoße Premierminister David Cameron auf viel Zustimmung in der britischen Bevölkerung. «Das ist die große Gefahr für Europa, für Cameron, aber auch für Großbritannien.»