Köln (SID) - Franz Beckenbauer hat Kölns Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski für dessen noch ungewisse Zukunftspläne ein erstklassiges Zeugnis ausgestellt. "Der Lukas kann überall spielen. Ob Barcelona oder Real - er hat sich mittlerweile entwickelt", sagte der Ehrenpräsident von Bayern München im Interview mit Sky Sport News HD und fügte hinzu: "Der würde natürlich auch Schalke gut tun. Letztendlich ist das eine Entscheidung, die er selber treffen muss."

Podolski hat durch seine starken Leistungen mit 13 Saisontoren und 5 Vorlagen Begehrlichkeiten geweckt. Zuletzt hatte DFB-Pokalsieger Schalke 04 sein Interesse bekundet.

Derzeit macht Podolski keine Anstalten, seinen bis 2013 laufenden Kontrakt mit dem 1. FC Köln zu verlängern. Obwohl Kölns Sportdirektor Volker Finke bereits angekündigt hat, nicht ohne Vertragsverlängerung mit "Prinz Poldi" in die kommende Saison gehen zu wollen. "Dann muss ich eben in der 2. Mannschaft spielen oder setze mich auf die Tribüne", sagte Podolski, der am Dienstag (20.30 Uhr/Sky und Liga total!) im Nachholspiel gegen Mainz 05 seine starke Saisonbilanz weiter aufpolieren kann.