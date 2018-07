Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt und die SpVgg Greuther Fürth haben sich im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga torlos getrennt.

Beide Teams verpassten damit zum Abschluss des 18. Spieltages den Anschluss an Fortuna Düsseldorf, das mit 42 Punkten vor Frankfurt (39) und Fürth (37) souverän die Tabelle anführt. In einem hektischen und hart umkämpften Duell sorgte Fürths Edgar Prib vor 35 500 Zuschauern für die Szene des Spiels. In der 18. Minute spielte der Offensivspieler Eintracht-Keeper Oka Nikolov aus, lief alleine auf das leere Tor zulief und setzte den Ball nur an den Pfosten.