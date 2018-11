Hochfilzen (Österreich) (SID) - Staffel-Olympiasieger Michael Rösch (Altenberg) hat seine Chance genutzt und gehört nach überzeugenden Leistungen auch weiterhin zum Weltcupteam der deutschen Biathleten. Das teilte der dreimalige WM-Dritte am Montag auf seiner Facebook-Seite mit.

Demnach wird Rösch am Donnerstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) beim Sprintrennen im österreichischen Hochfilzen an den Start gehen. Er habe Bundestrainer Mark Kirchner gesprochen, und "er hat mir die frohe Nachricht mitgeteilt", schrieb Rösch.

An gleicher Stelle hatte der Sachse am vergangenen Freitag sein Comeback gefeiert, nachdem er nach einem Formtief fast zwei Jahre lang nicht im Weltcup eingesetzt worden war. Der 28-Jährige überzeugte seine Trainer in Hochfilzen mit den Plätzen 27 im Sprint und 15 in der Verfolgung.

Wegen Schneemangels wurde der dritte Weltcup des Winters im französischen Annecy nach Hochfilzen verlegt, so dass die Mannschaft des Deutschen Skiverbandes (DSV) in dieser Woche nicht umziehen musste und den freien Montag zur Regeneration nutzen konnte. Am Mittwoch steht das offizielle Training auf dem Programm, doch auch am Dienstag hat Kirchner eine Einheit angesetzt.