Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Kanadier Sean Blanchard verpflichtet. Der 31 Jahre alter Verteidiger spielte bereits in der Saison 2007/2008 für Iserlohn und erhält am Seilersee einen Vertrag bis zum Saisonende. Blanchard, der in der DEL schon für Hamburg, Frankfurt und Nürnberg spielte, war zuletzt ohne Verein.