Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Innenverteidiger Gibril Sankoh verlängert. Der 28-Jährige ist nun bis zum 30. Juni 2013 an den FCA gebunden. Sankoh, in der Sierra Leone geboren und Inhaber eines niederländischen Passes, hat in der Hinrunde bisher neun Spiele bestritten.