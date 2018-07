Köln (SID) - Jürgen Klinsmann schließt eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga derzeit aus. "Vorstellbar ist es im Moment nicht", sagte der ehemalige Bundestrainer und jetzige Nationaltrainer der USA in der Bild-Zeitung. Klinsmann ergänzte allerdings, er habe "gelernt, niemals nie zu sagen". Sein Lebensmittelpunkt sei aber in den USA, "und das wird auf absehbare Zeit sicherlich so bleiben".

Klinsmann ist seit vergangenen August Nationaltrainer der USA. In der Bundesliga hatte er in der Saison 2008/2009 neun Monate lang den FC Bayern München trainiert.