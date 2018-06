Karlsruhe (dpa) - Die Drogeriemarktkette «dm» ruft vorsorglich die Kinderpflegeserie «Molkemichel» zurück. In einigen Produkten sei eine erhöhte Keimanzahl Enterobacter gergoviae gefunden worden, hieß es in einer Mitteilung. Wenn beispielsweise eine Hautverletzung besteht, könne der regelmäßige Kontakt mit den Produkten zu einer Infektion mit diesem Keim führen. Kunden, die bereits Produkte dieser Serie gekauft haben, wurden gebeten, diese nicht zu verwenden und sie in einem «dm»-Markt oder in einer Budnikowsky-Filiale zurückzugeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.