New York (dpa) - Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, glaubt, dass in Syrien Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Sie habe dem Sicherheitsrat deshalb empfohlen, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anzurufen, sagte Pillay vor Journalisten in New York. In Syrien sind nach ihrer Schätzung mehr als 5000 Zivilisten beim brutalen Vorgehen der Sicherheitskräfte des Regimes gegen die Opposition getötet worden. Zu den Toten gehören demnach auch mehr als 300 Kinder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.