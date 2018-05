Berlin (dpa) - Im Steuerhinterziehungsprozess gegen Nadja Auermann soll heute ein Urteil gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft hat vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten eine Geldstrafe von 189 000 Euro beantragt. Nach Überzeugung der Anklage hatte die 40-Jährige einen Wohnsitz in Berlin und von 1999 bis 2002 rund 272 000 Euro Steuern nicht gezahlt. Auermann bestreitet das. Die Villa am See in Berlin sei in erster Linie eine Investition gewesen. Eigenen Angaben zufolge hat Auermann bis 2002 ausschließlich in Monaco gelebt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.