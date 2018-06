Hamburg (SID) - Die zweite und letzte Olympia-Qualifikation der deutschen Kunstturner wird am 30. Juni in der Frankfurter Ballsporthalle ausgetragen. Dies gab der Deutsche Turner-Bund am Dienstag bekannt. Als erste Ausscheidung für die Spiele von London gelten die deutschen Meisterschaften am 16./17. Juni in Düsseldorf.