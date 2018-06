Münster (SID) - Die Volleyballerinnen von Titelverteidiger Smart Allianz Stuttgart treffen im Pokal-Halbfinale auf die Roten Raben Vilsbiburg. Das ergab die Auslosung am Montagabend. In der zweiten Halbfinalbegegnung bekommt es der deutsche Meister Schweriner SC mit dem VC Wiesbaden zu tun. Die Halbfinals werden am 29. oder 30. Dezember ausgetragen, das Endspiel findet am 4. März 2012 im ostwestfälischen Halle statt.