Garmisch-Partenkirchen (SID) - Die deutschen Eishockey-Junioren sind bei der B-WM weiter auf Erfolgskurs und haben ihre Mission Wiederaufstieg fortgesetzt. Gegen Slowenien feierte die U20-Auswahl von Trainer Ernst Höfner mit einem 5:2 (2:2, 0:0, 3:0) den dritten Sieg im dritten Spiel und verteidigte souverän die Tabellenspitze. Treffsicherster Schütze in der deutschen Auswahl, die zuvor schon Weißrussland (2:1) und Österreich (11:2) besiegt hatte, war Marcel Noebels vom US-amerikanischen Juniorenklub Seattle Thunderbirds mit zwei Toren.

Das Höfner-Team strebt nach dem Abstieg aus der A-Gruppe im vergangenen Jahr die direkte Rückkehr in die Weltelite an. Die weiteren Gegner sind am Donnerstag (19.00 Uhr) Großbritannien und zum Abschluss am nächsten Samstag (19.30 Uhr) Mit-Absteiger Norwegen. Nur der Turniersieger steigt auf.