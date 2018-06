Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Reform der Eurozone als «wichtige Weichenstellung» bezeichnet. Der Weg zu einer Fiskalunion der Euro-Länder sei unwiderruflich eingeschlagen, sagte Merkel in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag. Sie bedauerte, dass sich Großbritannien gegen die notwendigen Vertragsänderungen ausgesprochen hat. Es stehe aber außer Zweifel, dass Großbritannien auch in Zukunft ein wichtiger Partner in der Europäischen Union sein werde.

