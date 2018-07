Toyota (SID) - Der FC Santos hat sich als erstes Team für das Finale der Klub-WM in Japan qualifiziert. Der Pelé-Klub setzte sich im ersten Halbfinale in Toyota gegen den japanischen Fußball-Meister Kashiwa Reysol 3:1 (2:0) durch und trifft am Sonntag im Endspiel in Yokohama (11.30 Uhr/Eurosport) auf den Sieger des zweiten Semifinals zwischen dem Topfavoriten FC Barcelona und Asienvertreter Al-Sadd aus Katar. Dieses Spiel findet am Donnerstag (11.30 Uhr/Eurosport) in Yokohama statt.

Der neue brasilianische Superstar Neymar (19.) und Torschützenkönig Borges (24.) sorgten bei der Klub-WM-Premiere von Santos frühzeitig für klare Verhältnisse. Nachdem Hiroki Sakai mit dem Anschlusstreffer in der 54. Minute bei den Japanern noch einmal kurzzeitig Hoffnung aufkeimen lassen hatte, machte Danilo (63.) anschließend für den Favoriten alles klar.

Kashiwa, das als erster Aufsteiger in der J-League zum Titel marschiert war, hielt gegen das Starensemble vom Zuckerhut über weite Strecken gut mit. Das Team des brasilianischen Trainers Nelsinho Baptista, der als Profi und Coach für den FC Santos tätig war, war aber im Abschluss zu schwach und trifft somit am Sonntag im Spiel um Platz drei ebenfalls in Yokohama auf den Verlierer des zweiten Halbfinals.

Zuvor hatte sich der mexikanische Klub Monterrey durch ein 3:2 (2:1) gegen den afrikanischen Kontinentalmeister Espérance Sportive de Tunis Platz fünf gesichert.

In der Nacht vor diesen beiden Spielen hatte ein Erdbeben der Stärke 4,9 einige Spieler und Fans in der Nähe des Toyota-Stadions und der benachbarten Stadt Nagoya, wo der FC Santos und Monterrey ihr Quartier aufgeschlagen haben, aus dem Schlaf gerissen.