Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Medienrechte für die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 in 44 europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, ausgeschrieben. "Mithilfe dieser Ausschreibung will die FIFA in jedem Gebiet das Medienunternehmen finden, das die Sendeanforderungen der FIFA betrieblich einhalten, so viele Zuschauer wie möglich erreichen und die finanziellen Zielvorgaben erfüllen kann", sagte Niclas Ericson, Direktor der FIFA-Division TV.

Die Rechte gelten für Fernseh-, IPTV-, Internet-, Mobilfunk- und Radioübertragungen der WM 2018 in Russland sowie der WM 2022 in Katar. Neben Deutschland gehören auch die Niederlande, Italien, Portugal und die Türkei zu den von der Ausschreibung betroffenen Nationen. Die Kandidaten müssen ihre Bewerbungen bis zum 3. Februar eingereicht haben, drei Tage später sollen die Verhandlungen beginnen.