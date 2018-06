Haifa (dpa) - Auch ohne Cheftrainer Huub Stevens hat die «B-Elf» des FC Schalke 04 die bedeutungslose Pflichtaufgabe in der Europa League bei Maccabi Haifa mit mit 3:0 (1:0) souverän gemeistert.

Der bereits vor dem letzten Gruppenspiel als Tabellenführer für die Zwischenrunde qualifizierte Fußball-Bundesligist gewann beim israelischen Meister ungefährdet und kann sich nun auf einen attraktiven Gegner in der Runde der letzten 32 Teams freuen.

Maccabis Abwehrspieler Jurica Buljat brachte die deutschen Gäste schon in der 7. Spielminute per Eigentor in Führung, Ciprian Marica (84.) mit dem 200. Schalker Europapokaltor und Amateur Andreas Wiegel (90.+2) stellten den vierten Sieg im sechsten Gruppenspiel sicher. Fast wären die harmlosen Israelis noch zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen. Doch Yaniv Katan (73.) scheiterte mit einem vom eingewechselten Regionalligaspieler Alban Sabah verschuldeten Handelfmeter an Timo Hildebrand, der ein gutes Debüt im königsblauen Trikot bot.

«Schön war es. Für mich war es ja ein langer Weg zurück», sagte Hildebrand. Und Christoph Metzelder lobte. «Wir haben uns als Sportler gezeigt, denn für die anderen drei Mannschaften war es ja noch nicht entschieden.» Manager Horst Heldt war stolz auf «jeden einzelnen, der heute gespielt hat. Nicht nur Timo hat eine sehr gute Leistung geboten, sondern die gesamte Mannschaft.»

Weil Stevens wegen der Erkrankung seiner Mutter kurzfristig auf die Reise nach Israel verzichtet hatte, betreute Co-Trainer Seppo Eichkorn das auf gleich neun Positionen veränderte Team. Lediglich Kapitän Benedikt Höwedes und José Manuel Jurado waren aus der Startelf vom 2:0-Sieg in Berlin dabei. Neben Stevens fehlten auch zahlreiche Stammkräfte, darunter die Stars Raúl und Top-Torjäger Klaas-Jan Huntelaar.

Schließlich steht für den Bundesliga-Dritten am Samstag (18.30 Uhr) zum Hinrundenabschluss das schwere Heimspiel gegen Verfolger Werder Bremen an. «Wir müssen an uns selbst denken. Ich bin Trainer von Schalke 04 und verantwortlich dafür, die Mannschaft für das Spiel gegen Bremen fit zu bekommen», hatte Stevens den Verzicht auf einige Topspieler erläutert.

Der erst im Oktober verpflichtete Torhüter Hildebrand feierte im Kiryat-Eliezer-Stadion als Vertreter von Lars Unnerstall einen gelungenen Einstand bei den Schalker Profis. Allerdings wurde der 32 Jahre alte Ex-Nationalkeeper von den Israelis kaum geprüft. Zudem stand die von Höwedes gut organisierte Vierer-Abwehrkette sicher.

Schalke erwischte einen Start nach Maß. Nur vier Minuten nachdem Jurado (3.) aus 16 Metern das Haifa-Tor knapp verfehlt hatte, sorgten die Israelis selbst für die frühe Führung des Revierclubs. Innenverteidiger Buljat rutschte in eine scharfe Hereingabe des fleißigen Huntelaar-Ersatz Marica und überwand seinen eigenen Torhüter Bojan Saranov.

Im offensiven Mittelfeld zogen Alexander Baumjohann und Julian Draxler die Fäden und stießen immer wieder mit in die Spitze. Draxler (26./35.) hätte die Führung bereits vor der Pause ausbauen können, war bei seinen Torschüssen aber zu unentschlossen. Angesichts der klaren spielerischen Überlegenheit konnte es sich Eichkorn in der zweiten Hälfte sogar leisten, den leicht angeschlagenen Höwedes (58.) und Draxler (65.) vom Platz zu nehmen.

So durften die Regionalliga-Amateure Sabah und Wiegel sogar noch Europapokalluft schnuppern. Dabei wäre der 19 Jahre alte Sabah fast noch zum Pechvogel geworden, als er den Handelfmeter verschuldete. Doch Hildebrand konnte sich mit seiner Parade noch auszeichnen und hielt Schalke auf Siegkurs. «Beim Elfmeter hatte ich ein gutes Gefühl. Ich habe mich früh auf eine Ecke festgelegt», sagte Hildebrand.