Berlin (dpa) - Zehn Jahre nach Beginn des Afghanistan-Einsatzes will die Bundesregierung heute den Abzug der Bundeswehr in die Wege leiten.

Das neue Mandat, das vom Kabinett beschlossen werden soll, sieht eine Reduzierung der Truppenstärke von derzeit höchstens 5350 auf 4900 Soldaten zum 1. Februar 2012 vor. In den folgenden 12 Monaten sollen 500 weitere Soldaten abgezogen werden.

Der Bundestag wird bereits am Donnerstag erstmals über die Pläne beraten, am 26. Januar soll darüber abgestimmt werden. Eine breite Mehrheit gilt als sicher. Neben den Koalitionsfraktionen hat auch die SPD ihre Zustimmung signalisiert. Das Kabinett wird sich auch mit dem Fortschrittsbericht für Afghanistan befassen, in dem die Bundesregierung eine Verbesserung der Sicherheitslage am Hindukusch feststellt.