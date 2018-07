New York (dpa) - Das Nachrichtenmagazin «Time» hat bei seiner Wahl der «Person des Jahres 2011» die Protestbewegung rund um den Globus gewürdigt. Als den Menschen, der das auslaufende Jahr am meisten geprägt habe, stellte die New Yorker Zeitschrift eine anonyme Person vor: «Der Demonstrant». Die Bewegung habe sich über den Nahen Osten nach Europa und die USA ausgedehnt, die globale Politik verändert und die Macht des Volkes neu definiert, erläuterte «Time» die Entscheidung. Vor einem Jahr war der Titel an den «Facebook»-Gründer Mark Zuckerberg gegangen.

