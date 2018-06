Berlin (dpa) - Sebastian Vettel muss sich einen neuen Physiotherapeuten suchen. Tommi Parmakoski, der den zweimaligen Formel-1-Weltmeister seit drei Jahren trainiert, kehrt zu seiner einstigen Leidenschaft zurück.

Parmakoski nahm einem Bericht von «auto, motor und sport.de» zufolge ein Angebot im Trainerteam der Eishockey-Frauen von Oriflame in Finnland an. Das wurde der Nachrichtenagentur dpa aus Vettels Umfeld bestätigt.

Vettel, der zurzeit Urlaub macht, verliert damit eine seiner wichtigsten Bezugspersonen der vergangenen, höchst erfolgreichen drei Jahre. «Herausheben möchte ich die Person, mit der ich in diesem Jahr die meiste Zeit verbracht habe - meinen Trainer Tommi Parmakoski», hatte Red-Bull-Pilot Vettel in Japan in diesem Jahr nach seinem zweiten WM-Triumph betont.

Parmakoski, ein ehemaliger Eishockey-Torwart, habe ihn immer wieder auf den Boden zurückgeholt, damit er nicht abhebe. «Er ist derjenige, mit dem ich mehr Zeit verbringe als mit irgendjemand sonst», hatte Vettel gesagt. Die Nachricht vom Wechsel soll Parmakoski dem Heppenheimer in Japan überbracht haben.