1:1 - Podolski rettet Punkt für Köln gegen Mainz

Köln (dpa) - Mit seinem 14. Saisontreffer hat Lukas Podolski dem 1. FC Köln beim 1:1 (0:0) gegen den FSV Mainz 05 kurz vor Schluss einen Punkt gerettet. Der Fußball-Nationalspieler traf am Dienstag in der schwachen Nachholpartie des 13. Spieltags in der 85. Minute und glich damit die Mainzer Führung durch Sami Allagui (70.) aus. Köln verpasste vor 44 800 Zuschauern den erhofften Sprung auf den siebten Tabellenplatz der Bundesliga und rangiert als Zehnter im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste schoben sich nach der fünften Partie ohne Niederlage in Serie auf den zwölften Rang.

Hoffenheim bestätigt: Schallaffäre beendet

Sinsheim (dpa) - Die sogenannte Schallaffäre um den Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim ist beendet. Wie der Club am Dienstagabend mitteilte, hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg das Verfahren wegen «erwiesener Unschuld» eingestellt. Zuvor hatte die «Rhein-Neckar-Zeitung» (Mittwochausgabe) über das Ende der Ermittlungen berichtet. Am 13. August hatte ein Hausmeister des Clubs beim Spiel gegen Borussia Dortmund (1:0) eine Lärmmaschine aufgebaut, um die Schmähgesänge der BVB-Fans gegen Mäzen Dietmar Hopp zu übertönen. Bei der Polizei gingen daraufhin 18 Anzeigen wegen Körperverletzung ein.

Eurocup: ALBA zieht vorzeitig in nächste Runde ein

Berlin (dpa) - ALBA Berlin hat sich vorzeitig für die nächste Runde im Basketball-Eurocup qualifiziert. Der deutsche Vizemeister besiegte am Dienstagabend nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte Mons Hainaut aus Belgien mit 83:63 (36:38). Die Berliner haben in der kommenden Woche in Podgorica gute Chancen, sich auch den Gruppensieg zu sichern. Der FC Bayern München hat hingegen nach der 66:92 (28:51)-Niederlage beim italienischen Club Benetton Treviso keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

DEL: Ex-Meister Hannover weiter in der Krise

Hannover/Berlin (dpa) - Der ehemalige DEL-Meister Hannover Scorpions hat auch das Niedersachsen-Derby vor heimischer Kulisse gegen die Grizzly Adams Wolfsburg verloren. Der einstige Champion der Deutschen Eishockey-Liga unterlag am Dienstagabend mit 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Für Hannover war es die elfte Niederlage in den vergangenen zwölf Partien.

Deutsches Perspektivteam schlägt «Sbornaja»

Essen (dpa) - Mit einem Perspektivteam hat Bundestrainer Jakob Kölliker im Eishockey-Klassiker gegen Russland einen Prestigeerfolg gefeiert. Die Mannschaft mit insgesamt elf Länderspiel-Neulingen setzte sich am Dienstagabend in Essen mit 4:3 (1:2, 1:0, 1:1) nach Penaltyschießen durch. Den entscheidenden Treffer gegen die allerdings ebenfalls mit reichlich Nachwuchskräften angetretenen Russen erzielte Garret Festerling.

Königsklasse: Erster Sieg für Hachings Volleyballer

Budejovice (dpa) - Die Volleyballer von Generali Haching haben sich die Chance aufs Weiterkommen in der Champions League erhalten. Der durch eine Wildcard in die europäische Königsklasse eingezogene deutsche Pokalsieger feierte am Dienstagabend nach zwei Niederlagen in der Vorrundengruppe D seinen ersten Sieg. Beim tschechischen Meister Ceske Budejovice kamen die Oberbayern zu einem 3:1 (18:25, 25:21, 25:20, 25:20).

Zidane-Auswahl gewinnt 5:4 gegen HSV

Hamburg (dpa) - Eine Weltauswahl um Zinedine Zidane hat ein Wohltätigkeitsspiel gegen den Hamburger SV mit 5:4 (3:2) gewonnen. Die Einnahmen der Benefizveranstaltung am Dienstag von rund 200 000 Euro kommen den Projekten der Vereinten Nationen gegen die Hungersnot in Afrika zu Gute. Für das internationale Team trafen Didier Drogba, Joan Capdevilla, Michel Salgado und Luis Figo, unter dem Jubel der 24 300 Zuschauer wurde auch für den zweimaligen Weltmeister Ronaldo aufgelegt. Die HSV-Tore erzielten Mladen Petric, Zé Roberto, Tomas Rincon und Son Heung Min.

Bester NHL-Scorer fällt unbestimmte Zeit aus

Philadelphia/Berlin (dpa) - Der zurzeit erfolgreichste Scorer in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL, Claude Giroux, fällt auf unbestimmte Zeit wegen einer Gehirnerschütterung aus. Der Angreifer hatte sich die Verletzung bereits am Samstag zugezogen, als er das Knie eines Mitspielers an den Kopf bekommen hatte. Giroux habe mitgeteilt, dass es ihm nicht sehr gut gehe, erklärte Manager Paul Holmgren am Dienstag auf der Vereinshomepage.