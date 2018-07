Berlin (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler hat am Mittwochabend Patrick Döring als neuen Generalsekretär der Liberalen vorgestellt. Der 38-jährige Döring hatte Rösler nach etwas Bedenkzeit seine Bereitschaft zugesagt.

Döring ist bisher Schatzmeister und stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender. Döring folgt Christian Lindner nach, der am Vormittag seinen Rücktritt erklärt hatte.

Er fühle sich «sehr geehrt» und lasse sich gerne in die Pflicht nehmen, sagte Döring in einer kurzen Stellungnahme. Er woll das neue Amt «mit großer Energie und großem Ehrgeiz» angehen. Die FDP müsse wieder zu Geschlossenheit zurückfinden. Es gebe viel Platz für liberale Positionen in der deutschen Parteienlandschaft. Die «liberale Fahne» solle spätestens beim traditionellen Drei-Königstreffen am 6. Januar in Stuttgart wieder aufgerichtet werden, kündigte Döring an.

Sowohl bei dieser Veranstaltung als auch bei den früheren Stellungnahmen Lindners und Röslers wurden keine Fragen zugelassen.