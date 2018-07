Berlin (dpa) - Christian Lindner tritt als FDP-Generalsekretär zurück. Wie die Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch in Berlin erfuhr, erklärte er seinen Rücktritt in einem Gespräch mit Parteichef Philipp Rösler.

In einer persönlichen Erklärung Lindners heißt es: «Es gibt den Moment, in dem man seinen Platz frei machen muss, um eine neue Dynamik zu ermöglichen.» Die Ereignisse der letzten Tage und Wochen hätten ihn in dieser Einschätzung bestärkt.

Lindner war im Zusammenhang mit der Organisation des Mitgliederentscheids seiner Partei zum Euro-Rettungsschirm ESM stark in die Kritik geraten. Wie Rösler hatte er den Entscheid bereits am Wochenende - vor Ablauf der Frist - für gescheitert erklärt.