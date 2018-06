Berlin (dpa) - Die Krise der FDP zieht weitere Kreise. Parteimanager Lindner wirft das Handtuch. Der Verdacht liegt nahe, dass es in der neuen, jungen Führungsmannschaft nach wenigen Monaten nicht mehr stimmt. In einer persönlichen Erklärung Lindners heißt es: «Es gibt den Moment, in dem man seinen Platz frei machen muss, um eine neue Dynamik zu ermöglichen.»

