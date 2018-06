Köln (SID) - Bundesligist Schalke 04 tritt mit einem besseren B-Team zum bedeutungslosen Europa-League-Spiel gegen Maccabi Haifa an. Auch Trainer Huub Stevens blieb zu Hause, der Coach musste seiner erkrankten Mutter Mia beistehen. Anpfiff in Israel ist um 21.05 Uhr.

Die Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet in Duisburg den zweiten Vergleich mit Russland innerhalb von zwei Tagen. Um 19.10 Uhr gehen die deutschen Kufencracks in die Partie gegen den Rekordweltmeister. Am Dienstag in Essen hatte das junge deutsche Team überraschend mit 4:3 nach Penaltyschießen gewonnen.