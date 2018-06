Bangkok (dpa) - Trotz riesiger Anbauflächen in Afghanistan blüht auch in Südostasien das illegale Opiumgeschäft. Seit 2006 habe sich dort der Anbau verdoppelt, berichtet das UN-Büro für Suchtstoff- und Verbrechensbekämpfung in Bangkok. Dabei sei Birma hinter Afghanistan der weltweit zweitgrößte Produzent des Rausch- und Betäubungsmittels. Insgesamt sei die Opium-Produktion im «Goldenen Dreieck» um 16 Prozent gestiegen. Der Erlös kletterte auf 319 Millionen Dollar. Darin liegt nach Meinung der Experten auch der Grund für das rasante Wachstum der Anbauflächen: die Preise für die illegale Droge sind auf dem Schwarzmarkt in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.