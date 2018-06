Los Angeles (dpa) - Überraschungen bei der Nominierung für die Golden Globes: Ein Stummfilm liegt in Führung, George Clooney macht gleich mit zwei Dramen Furore, Angelina Jolie landet mit ihrem Regiedebüt unter den Hoffnungsträgern des ausländischen Film.

«The Artist», der in Schwarz-Weiß gedrehte Stummfilm des französischen Regisseurs Michel Hazanavicius, wurde am Donnerstag für sechs Globes nominiert, unter anderem in der Sparte «Komödie/Musical» und für seine Darsteller Jean Dujardin und Berenice Bejo. Die Golden Globes gelten als Vorboten für die Oscars.

Weitere Favoriten sind das Rassendrama «The Help» und die Tragikomödie «The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten» mit George Clooney als überfordertem Vater. Sie erhielten je fünf Zuschläge. Clooneys packendes Politdrama «The Ides of March - Tage des Verrats» hat Aussicht auf vier Trophäen, ebenso Woody Allens neue Komödie «Midnight in Paris».

Um den Preis als bester Drama-Darsteller konkurrieren der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender («Shame»), Brad Pitt («Die Kunst zu gewinnen - Moneyball»), George Clooney («The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten»), Leonardo DiCaprio («J. Edgar») und Ryan Gosling («The Ides of March - Tage des Verrats»).

Fassbender ist in diesem Jahr in fünf Filmen zu sehen, aber nur «Shame» brachte dem 34-Jährigen eine Nominierung ein. Clooney hat schon zwei Globes zuhause stehen, er war acht Mal mit im Rennen. Sein «Ocean's 11»-Kumpan Brad Pitt hatte bei seinen bisher vier Nominierungen nur einmal Glück. Leonardo DiCaprio gewann seinen bisher einzigen Globe für «The Aviator» (2005). Ryan Gosling war zweimal nominiert, ging bei den Preisverleihungen bislang leer aus.

Unter den Drama-Schauspielerinnen befinden sich Glenn Close («Albert Nobbs»), Viola Davis («The Help»), Tilda Swinton («We Need to Talk About Kevin») und Meryl Streep. Mit ihrer Rolle als Margret Thatcher in «Die eiserne Lady» holte sich Streep ihre 26. Golden-Globe-Nominierung, sieben Mal hat sie bereits gewonnen.

Angelina Jolie hatte sich in diesem Jahr erstmals an die Regie gewagt. Ihr Balkan-Drama «In the Land of Blood and Honey» tritt in der Kategorie Ausländischer Film gegen Konkurrenten aus China, Belgien, dem Iran und Spanien an.

Die Nominierungen für den begehrten Filmpreis gab der Verband der Auslandspresse (HFPA) am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Los Angeles bekannt. Weitere Gewinnchancen haben Steven Spielbergs «Gefährten - War Horse», Martin Scorseses «Hugo Cabret» und der Überraschungshit «My Week With Marilyn» mit Michelle Williams in der Rolle der Monroe.

Die nach den Oscars wichtigsten US-Filmtrophäen werden in 25 Film-und Fernsehkategorien vergeben. Die Gala-Show geht am 15. Januar im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills über die Bühne. Der britische Komiker Ricky Gervais gibt zum dritten Mal als Moderator den Ton an. Der Verband der Auslandspresse (Hollywood Foreign Press Association) händigt die Preise zum 69. Mal aus. Über die Gewinner entscheidet eine Gruppe von rund 90 internationalen Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten.

