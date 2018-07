Köln (SID) - Erfolgsserie fortgesetzt, K.o.-Runde erreicht: Christoph Daum hat seine beeindruckende Serie mit dem FC Brügge auch in der Fußball-Europa-League fortgesetzt und als Sieger der Gruppe H die Zwischenrunde erreicht. Beim 1:1 (0:0) zum Vorrundenabschluss gegen den letztjährigen Finalisten Sporting Braga blieb "Messias" Daum in seinem sechsten Spiel als Brügges Cheftrainer zwar erstmals ohne Sieg, zog wegen des besseren direkten Vergleichs aber an den Portugiesen vorbei.

Der 13-malige belgische Meister spielte nach einem Platzverweis für Bragas Linksverteidiger Elderson schon ab der 16. Minute in Überzahl. Dennoch dauerte es bis zur 50. Minute, ehe Björn Vleminckx den Führungstreffer erzielte. Den Ausgleich für die Portugiesen, die schon zuvor für die K.o.-Runde qualifiziert waren, erzielte Ewerton (65.).

Leidtragender des Ergebnisses in Brügge war der FC Birmingham. Die Engländer gewannen zwar ihr letztes Gruppenspiel gegen den slowenischen Vertreter NK Maribor mit 1:0 (1:0), hätten zum Weiterkommen aber eine Niederlage Brügges benötigt.

Den schwarzen Tag für die Klubs aus dem Fußball-Mutterland England machte Tottenham Hotspur perfekt. Zwar gewann der Tabellenvierte der Premier League sein letztes Spiel in der Gruppe A bei den punktlosen Iren von Shamrock Rovers mit 4:0 (3:0) und erfüllte seine Pflichtaufgabe. Trotzdem blieben die Londoner in der Schlusstabelle hinter Rubin Kasan auf Platz drei.

Die Russen, bei denen die früheren Bundesligaprofis Obafemi Martins und Nelson Valdez im Sturm spielten, holten trotz fast 80-minütiger Unterzahl gegen die bereits qualifizierten Griechen von PAOK Saloniki mit einem 1:1 (0:1) den entscheidenden Punkt zum Weiterkommen. Für den Ausgleichstreffer sorgte der frühere Bremer und Dortmunder Valdez in der 48. Minute.

Am Mittwoch war mit dem FC Fulham in letzter Sekunde bereits ein englischer Verein aus dem "kleinen" Europapokal ausgeschieden. Die Topklubs Manchester United und Manchester City waren in Vorwoche überraschend in der Champions League ausgeschieden und in die Europa League abgestiegen.

In Gruppe G sicherte sich der AZ Alkmaar durch ein 1:1 (1:1) gegen die bereits zuvor als Gruppensieger feststehenden Ukrainer von Metalist Charkow das zweite Ticket für die Runde der letzten 32. Austria Wien schied dagegen wegen der um vier Treffer schlechteren Tordifferenz trotz eines 2:0 (0:0) gegen Malmö FF als Gruppendritter aus.

In Gruppe I verteidigte der italienische Serie-A-Klub Udinese Calcio mit einem 1:1 (1:1) im "Endspiel" gegen den 42-maligen schottischen Meister Celtic Glasgow den zweiten Platz hinter Athlético Madrid. Die spanischen Europa-League-Sieger von 2010 gewannen zum Vorrundenabschluss mit 3:1 (2:0) gegen Stade Rennes.