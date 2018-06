Shanghai (SID) - China will den Boom des Fußballs im Lande weiterhin mit prominenten Namen befeuern. Der Klub Shanghai Shenhua wird nach dem früheren französischen Fußball-Nationalspieler Nicolas Anelka, der in der Winterpause vom englischen Spitzenklub FC Chelsea kommen wird, wahrscheinlich auch dessen Landsmann Jean Tigana verpflichten. Der Europameister von 1984 soll in Shanghai das Traineramt übernehmen, er wird am Samstag in China erwartet.

"Wenn nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, wird er am Samstag hier sein, seinen Vertrag unterschreiben und tags darauf vor die Presse treten", sagte ein Vereinssprecher.

Zudem nahm Hangzhou Greentown den ehemaligen japanischen Nationaltrainer Takeshi Okada unter Vertrag. Weitere Teams sollen an Chelsea-Torjäger Didier Drogba interessiert sein. Der Ivorer hatte eine Verlängerung des Vertrages an der Stamford Bridge um nur ein Jahr abgelehnt.

Der 32 Jahre alte Anelka hat in Shanghai einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Über die Ablösesumme für den Angreifer, der noch bis Ende der Saison bei Chelsea unter Vertrag stand, machten die Parteien keine Angeben. Für Anelka ist es bereits die neunte Station im Profi-Fußball und anscheinend auch eine der lukrativsten. Bis zu 233.000 Euro pro Woche soll Anelka im Reich der Mitte verdienen, doppelt so viel wie zuletzt in London.