Paris (SID) - Frankreichs Radsport-Idol Jeannie Longo muss endgültig keine Dopingsperre mehr befürchten. Nach dem nationalen Rad-Verband FFC sprach nun auch die Anti-Doping-Agentur (AFLD) des Landes die 53-Jährige vom Vorwurf frei, gegen die Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen zu haben. Damit kann Longo ihren Traum verwirklichen und 2012 in London zum achten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen.

Die Olympiasiegerin von Atlanta und 13-malige Straßen-Weltmeisterin war zunächst beschuldigt worden, dreimal gegen die Kontrollmeldepflicht der französischen Antidoping-Agentur AFLD verstoßen zu haben. Zuletzt war Longo im Juni an ihrem gemeldeten Trainingslager in den USA von den Kontrolleuren nicht angetroffen worden. Da Longo zu diese Zeitpunkt nicht mehr der Gruppe an Sportlern angehörte, die drei Monate im Voraus ihren täglichen Aufenthaltsort angeben musste, sprach nun auch die AFLD Longo frei.