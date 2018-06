Cannes (SID) - Der deutsche Frauenmeister Schweriner SC steht in der Volleyball-Champions-League vor dem Aus. Beim französischen Serienchampion RC Cannes verlor das Team von Cheftrainer Teun Buijs mit 0:3 (11:25, 14:25, 15:25) und kassierte im dritten Gruppenspiel die dritte Niederlage. Damit bleiben die Schwerinerinnen Tabellenletzte. Die Möglichkeit zur Revanche hat der SC schon am kommenden Dienstag (19.00 Uhr). Dann empfängt der Meister in eigener Halle erneut den Tabellenführer aus Cannes.