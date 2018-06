Berlin (dpa) - Smartphone-Nutzer haben an kalten Wintertagen die Qual der Wahl: unterwegs tippen und telefonieren - oder Handschuhe tragen und warme Hände haben.

Mit speziellen Handschuhen fürs iPhone und andere Smartphones geht in der kalten Jahreszeit jetzt beides. Dabei handelt es sich um gewöhnliche Baumwoll- oder Leder-Handschuhe, deren Fingerkuppen aus leitfähigem Material sind. Die «Etip Gloves» von The North Face etwa gibt es ab 29,95 Euro, die «Touch Gloves» von Roeckl sind ab 39,90 Euro zu haben. Schnäppchenjäger finden ähnliche Handschuhe im Internet ab 6,90 Euro. So können User auch im Winter bequem den Touchscreen bedienen - ohne kalte Hände zu bekommen.