New York (dpa) - Die Ratingagentur Fitch hat in einem Rundumschlag zahlreiche europäische und amerikanische Banken herabgestuft - auch die Deutsche Bank. Der Schritt reflektiere die zunehmenden Unsicherheiten im Bankensektor, erklärte Fitch in New York. Die Deutsche Bank sei nicht ganz so gut kapitalisiert wie andere Wettbewerber. Fitch senkte seine langfristige Bonitätseinschätzung für den deutschen Branchenprimus von «AA-» auf «A+». Das bedeutet aber immer noch eine gute Kreditwürdigkeit.

