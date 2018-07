Frankfurt/Main (dpa) - Nach der gestrigen Erholung hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag seine Aufwärtsbewegung wie erwartet zunächst fortgesetzt. Der Dax stieg in den ersten Minuten um 0,27 Prozent auf 5746 Punkte.

Der MDax gewann 0,35 Prozent auf 8548 Punkte, der TecDax legte um 0,10 Prozent auf 668 Punkte zu. Im Fokus steht laut Händlern der große Verfall an den internationalen Terminmärkten, der am Mittag und Abend zu Verwerfungen bei einigen Einzelwerten führen könnte. An diesem «Hexensabbat» bezeichneten dritten Freitag zum Quartalsende laufen Futures und Optionen auf Aktien und Indizes aus.

Laut Helaba-Analyst Ulrich Wortberg sollten Hoffnungen auf weitere Zugewinne nicht zu hoch gesteckt werden. Der große Verfallstag an den Terminbörsen könnte für hohe Schwankungen sorgen. Zwar könne es im Anschluss an die starken Rückgänge der vergangenen Tage zu einer kurzzeitigen Erholung kommen, insgesamt seien die Chancen einer größeren Aufwärtsbewegung aber gering, sagte Wortberg.

Nach Aussage von Roger Peeters, Vorstand bei Close Brothers Seydler Research, könnten Anleger an diesem Freitag die letzte turbulente Börsensitzung in diesem Jahr erleben. Die Marktentwicklung der vergangenen drei Monate sei mehr oder weniger ein Nullsummenspiel gewesen. Dies dürften die meisten Anleger mittlerweile akzeptieren, so dass auch eine eher moderate Volatilität denkbar sei.