London (SID) - Im britischen Fußball-Team bei den Olympischen Spielen 2012 in London (27. Juli bis 12. August) wird kein einziger Spieler stehen, der zuvor für England an der EM in der Ukraine und Polen (8. Juni bis 1. Juli) teilgenommen hat. Das gab der Fußball-Verband FA am Freitag bekannt.

"Betrachtet man die Anforderungen an die Spieler, ist diese Entscheidung sinnvoll. Außerdem haben damit alle Spieler und Klubs Klarheit", sagte Stuart Pearce, Teammanager der Olympia-Auswahl. Der ehemalige Nationalspieler kann aus einem riesigen Pool an Spielern auswählen, da im Olympia-Team auch Spieler aus Schottland, Wales und Nordirland stehen dürfen.