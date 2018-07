Barcelona (dpa) - Der spanische Nationalspieler David Villa hat trotz seines Schienbeinbruchs die Hoffnung auf eine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 2012 nicht aufgegeben.

Er hoffe, bis zum Finale der Champions League im Mai 2012 wieder fit zu sein, betonte der Torjäger des FC Barcelona in einer über Facebook verbreiteten Botschaft an die Fans.

«Ich bin überzeugt, dass ich so bald wie möglich gesund werde», erklärte Villa. «Ich will im Finale in München dabei sein. Ich weiß, dass meine Teamkameraden es bis ins Endspiel schaffen werden.» Das Finale findet am 19. Mai 2012 statt. Auch an der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine wolle er teilnehmen, betonte der Torschützenkönig der EM 2008. «Ich werde hart arbeiten. Man kann auf mich zählen.»

Der Welt- und Europameister hatte sich im Halbfinale der Club-WM in Japan das linke Schienbein gebrochen. Nach dem Flug über Frankfurt/Main nach Barcelona soll er noch am Wochenende operiert werden. Nach Angaben des FC Barcelona wird Villa voraussichtlich vier bis fünf Monate ausfallen.