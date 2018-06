Leipzig (dpa) - Bundestrainer Martin Heuberger verzichtet bei der Handball-EM im Januar in Serbien auf Weltmeister Michael Kraus vom HSV Hamburg. Der Spielmacher ist nach Verletzungen noch nicht wieder fit.

«Wir sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass die Belastungen durch die hohe Anzahl von Spielen bei einer EM für Mimi nach vier Monaten Verletzungspause und wenig Spielpraxis wohl noch zu früh kommen», sagte Heuberger.

Kraus hatte sich im August bei einem Autounfall schwer verletzt und war danach durch einen Muskelfaserriss erneut zurückgeworfen worden. Beim Pokalsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen feierte er mit neun Toren ein bemerkenswertes Comeback. Achtmal hatte Kraus dabei vom Siebenmeter-Punkt getroffen. «Er hat erste Gehversuche gemacht. Was er vom Siebenmeter-Punkt gemacht hat, war sehr sicher. Im Angriff fehlte ihm noch die Bindung», hatte Heuberger anschließend geurteilt. Nach Rücksprache mit Kraus und den Ärzten fiel nun die Entscheidung gegen eine EM-Teilnahme.

Heuberger nominierte für die letzten beiden EM-Testspiele gegen Ungarn am 7. Januar 2012 in Bremen und tags darauf in Magdeburg einen 17er Kader. «Wenn sich keiner meiner Spieler mehr verletzt, ist das auch der Kader für die EM», erklärte der Schutterwälder. Trotz der Kraus-Absage gab es auch ein positives Zeichen. Torwart Johannes Bitter steht für den Notfall bereit. «Jogi hat sich bereiterklärt auszuhelfen, falls sich Heinevetter oder Lichtlein verletzten», sagte Heuberger. Der Hamburger Bitter hatte nach der verpatzten WM aus persönlichen Gründen eine Nationalmannschaftspause eingelegt.

Erklärtes Ziel der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) für die EM in Serbien vom 15. bis 29. Januar 2012 ist das Erreichen eines von zwei Plätzen, die zur Teilnahme an einem von drei Olympia-Qualifikationsturnieren im April berechtigen. Den schnappten dem DHB-Team bei der letzten WM ausgerechnet die Ungarn vor der Nase weg.

In die direkte EM-Vorbereitung starten die Deutschen vom 28. bis 30. Dezember mit einem Lehrgang in der Sportschule Steinbach. Vom 2. bis 9. Januar 2012 trifft sich das Team um Kapitän Pascal Hens dann in der Sportschule Barsinghausen.

Das deutsche EM-Aufgebot:

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin, 65/-), Carsten Lichtlein (TBV Lemgo, 138/1), Martin Ziemer (HBW Balingen-Weilstetten, 4/-)

Feld: Christian Sprenger (THW Kiel, 79/169), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen, 29/54), Adrian Pfahl (VfL Gummersbach, 27/83), Holger Glandorf (SG Flensburg-Handewitt, 144/514), Michael Haaß (Frisch Auf Göppingen, 85/122), Martin Strobel (TBV Lemgo, 55/67), Pascal Hens (HSV Hamburg, 191/554), Lars Kaufmann (SG Flensburg-Handewitt, 117/285), Sven-Sören Christophersen (Füchse Berlin, 63/91), Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen, 61/197), Dominik Klein (THW Kiel, 137/261), Oliver Roggisch (Rhein-Neckar Löwen, 163/31), Christoph Theuerkauf (TBV Lemgo, 28/57), Patrick Wiencek (VfL Gummersbach, 9/10)