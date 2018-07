Rom (dpa) - Der drastische Sparkurs des italienischen Regierungschef Mario Monti hat eine erste wichtige Hürde genommen. Bei einer Vertrauensabstimmung stellten sich in Rom 495 Abgeordnete hinter Monti und das Anti-Krisen-Programm der Regierung. 88 votierten dagegen. Vor der Abstimmung hatte eine Terroristengruppe Drohbriefe an den neuen Ministerpräsidenten Mario Monti sowie zahlreiche Parteichefs und Journalisten verschickt. Das Sparpaket sei fertig genau so wie Eure Beerdigung, zitierten Medien aus dem Schreiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.