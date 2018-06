Bottrop (dpa) - Nach der Schießerei in Bottrop hat sich ein 16-Jähriger der Polizei gestellt. Er wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Der Jugendliche ist am späten Abend freiwillig auf einer Polizeiwache erschienen. Was er gesagt hat, ist noch nicht bekannt. Auch noch unklar ist, wie die Tat abgelaufen ist und ob es noch mehr Täter gibt. Gestern Nachmittag waren zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren in Bottrop auf offener Straße niedergeschossen worden. Die Brüder wurden lebensgefährlich verletzt. Einer von ihnen ist inzwischen außer Lebensgefahr.

