Frankfurt/Main (SID) - Nach dem Aufsehen erregenden Urteil im "Fall Friedek" befürchtet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) künftig keine Prozesslawine. "Hier ging es um einen Einzelfall. In den Nominierungsrichtlinien für die Leichtathleten 2012 in London steht klar drin, dass die in wenigen Disziplinen doppelt geforderte Norm bei zwei Wettkämpfen zu erbringen ist", erklärte am Freitag DOSB-Specher Christian Klaue und bekräftigte den bereits angekündigten Gang in die Berufung.

Am Donnerstag hatte das Landgericht Frankfurt/Main dem ehemaligen Dreispung-Weltmeister wegen Nicht-Nominierung für Olympia 2008 einen Anspruch auf Schadensersatz bescheinigt und festgestellt, der DOSB habe Friedeks Nominierungsanspruch "schuldhaft verletzt." Der Kläger habe am 25. Juni 2008 mit zwei 17-m-Weiten innerhalb eines Wettkampfes in Wesel die Nominierungsrichtlinien erfüllt, da aus diesen nicht klar hervorgegangen sei, dass die Norm bei zwei Wettkämpfen erreicht werden müsse.

Das Deutsche Sportschiedsgericht hatte Friedek schon damals Recht gegeben, doch Landgericht und Oberlandesgericht Frankfurt hatten Friedeks Antrag auf Nominierung abgelehnt. "Darum ist dieses neue Urteil unverständlich. Schon deshalb werden wir dagegen Berufung einlegen", sagte Klaue. Der DOSB hat dafür vier Wochen Zeit nach Erhalt des Urteils, doch dessen Zustellungstermin ist bislang noch nicht bekannt.

Somit sind auch Gespräche beider Parteien über die Höhe des Schadensersatzes erst einmal kein Thema. Friedek hatte auf Erstattung von 133.500 Euro geklagt, sein Anwalt Michael Lehner hatte deutlich gemacht, ein Vergleichsvorschlag der Richterin über 70.000 Euro sei eine Verhandlungsbasis.