Berlin (dpa) - Nico Hülkenberg ist in der nächsten Saison wieder Stammfahrer in der Formel 1 und wird bei Force India Landsmann Adrian Sutil ablösen.

Nach wochenlangem Rätseln gab der indische Rennstall am Freitag seine Pilotenpaarung via «Twitter» für 2012 bekannt. Hülkenberg, der in der abgelaufenen Saison nur Test- und Ersatzfahrer bei Force India gewesen war, erhält demnach das Cockpit von Sutil. Der Gräfelfinger gilt als heißer Kandidat beim britischen Traditionsteam Williams.

Hülkenberg war bei Williams vor einem Jahr nach seiner Premierensaison ausgemustert worden. Der ehemalige GP2-Champion hatte zuvor noch mit seiner Sensations-Pole in Sao Paulo aufhorchen lassen. Bei Force India wird Hülkenberg zusammen mit dem Briten Paul di Resta fahren.