Eindringliche Warnung: IWF sieht schwarz für die Weltwirtschaft

Washington (dpa) - IWF-Chefin Christine Lagarde hat die Weltgemeinschaft eindringlich zum Schulterschluss gegen eine drohende globale Wirtschaftskrise aufgerufen. Keine Volkswirtschaft, egal ob arm oder reich, sei momentan immun gegen einen Niedergang, wenn sie sich isoliere, sagte die Direktorin des Internationalen Währungsfonds am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Hauptursache der globalen Gefahren seien die Probleme in der Eurozone. Lagarde verglich die Situation mit den 1930er Jahren, bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach. Während der Großen Depression hätten Rückzug, Protektionismus und Isolation die internationale Politik bestimmt.

Statistikbehörde sagt Frankreich leichte Rezession voraus

Paris (dpa) - Frankreich dürfte Ende dieses, Anfang kommenden Jahres nach einer Prognose des nationalen Statistikamtes Insee in eine leichte Rezession geraten. Die Statistiker zeigten sich nach Angaben vom Donnerstagabend zugleich skeptisch mit Blick auf die Wachstumserwartungen der Regierung für 2012. Sie geht bisher für die französische Wirtschaft von 1,0 Prozent Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Fürs ablaufende Jahr korrigierte die Statistikbehörde das Wachstum von 1,7 auf 1,6 Prozent herunter. Das Insee-Institut liegt damit in seiner Einschätzung auf einer Linie mit der OECD, die der Eurozone für dieses und das nächste Quartal eine «milde» Rezession vorhergesagt hatte.

Irlands Konjunktur eingebrochen

London/Dublin (dpa) - Die Wirtschaftsleistung des Euro-Problemstaates Irland ist im dritten Quartal wieder geschrumpft. Nach ermunternden Zahlen in den beiden ersten Quartalen 2011 brach das Bruttoinlandsprodukt in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal um 1,9 Prozent ein, teilte das zentrale irische Statistikinstitut (CSO) am Freitag in Dublin mit. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum steht ein Minus von 0,1 Prozent zu Buche. Vor allem die um 5,4 Prozent eingebrochene Inlandsnachfrage habe zu dem Minus beigetragen. Irland war vor einem Jahr als erstes Euro-Land unter den europäischen Rettungsschirm geschlüpft.

Studie: Eine Million Jobs hängen am Export in Euro-Problemstaaten

Düsseldorf/Frankfurt (dpa) - Fast eine Million Arbeitsplätze in Deutschland hängen einer Studie zufolge vom Export in die Euro-Krisenländer Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien ab. Die Ausfuhren in die Euro-Zone tragen drei Millionen Jobs - 4,4 Millionen hängen an Exporten in die gesamte EU. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung des Forschungsinstituts Prognos hervor. Eine Eskalation der Schuldenkrise könnte den deutschen Konjunkturmotor empfindlich treffen, warnte Prognos-Chef Christian Böllhoff im «Handelsblatt» (Freitag). Die Exportwirtschaft rechnet allerdings nicht mit einer Verschärfung der Krise. Prognos zufolge trägt der Export direkt und indirekt insgesamt 9,6 Millionen Jobs hierzulande.

Manroländer kämpfen mit Menschen- und Lichterketten

Augsburg/Plauen (dpa) - Die Beschäftigten des insolventen Druckmaschinenkonzerns Manroland geben den Kampf um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze nicht verloren. Im sächsischen Plauen demonstrierten sie am Freitag für den Erhalt des Unternehmens. Am kommenden Mittwoch soll eine Menschenkette um das Werk Augsburg, dem Stammsitz des Traditionsunternehmens, folgen. «Tausende Arbeitsplätze sind direkt bei Manroland bedroht», weitere bei Zulieferern, heißt es in dem Aufruf von Betriebsrat und IG Metall in Augsburg zu der Aktion in der kommenden Woche. Manroland mit bundesweit noch rund 5000 Mitarbeitern hatte Ende November Insolvenz angemeldet.

Kreise: Kaufhof-Investorenrennen geht ins neue Jahr

Düsseldorf (dpa) - Den mehr als 20 000 Kaufhof-Mitarbeitern wird voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr ein neuer Eigentümer der Warenhauskette präsentiert. Der Aufsichtsrat des Mutterkonzerns Metro beschäftigt sich zwar an diesem Freitagnachmittag mit den vorliegenden Angeboten für Kaufhof. In Unternehmenskreisen wird aber noch keine Entscheidung darüber erwartet, wer die traditionsreiche Warenhauskette übernehmen darf. Der Vorstand um den scheidenden Konzernchef Eckhard Cordes will den Aufsichtsräten die Angebote für Kaufhof im Detail vorstellen. Das Bieter-Rennen um Kaufhof mit den mehr als 100 Häusern in besten Innenstadtlagen versuchen gleich mehrere Investoren für sich zu entscheiden. Vor der letzten Aufsichtsratssitzung der Metro in diesem Jahr legte Nicolas Berggruen ein verbessertes Angebot vor.

Neue Bestmarke: VW übertrifft Vorjahres-Verkäufe schon im November

Wolfsburg/München (dpa) - Europas größter Autobauer Volkswagen hat einen neuen Jahresrekord beim weltweiten Absatz eingefahren. Von Januar bis November verkauften die VW-Konzernmarken insgesamt 7,51 Millionen Autos - ein Plus von 13,9 Prozent im Vergleich zu den ersten elf Monaten 2010. Damit haben die Wolfsburger bereits vor Jahresfrist eine weitere Bestmarke gesetzt. Auch der Rivale BMW kann schon frühzeitig das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte feiern. 2010 hatte VW mit knapp 7,3 Millionen Fahrzeugen den bisherigen Höchstwert erreicht. Bis Ende Dezember dieses Jahres sollen es erstmals acht Millionen sein.

Statistiker: Euro ist kein Teuro

Wiesbaden (dpa) - Allen Unkenrufen zum Trotz: Der Euro ist nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes kein Teuro. Seit der Einführung des Euro-Bargeldes Anfang 2002 bis November 2011 lag die Preissteigerung bei durchschnittlich 1,6 Prozent im Jahr. Zu Zeiten der D-Mark waren es dagegen im Schnitt 2,6 Prozent, wie die Statistiker am Freitag in Wiesbaden mitteilten. Teurer wurden vor allem häufig gekaufte Waren wie Heizöl- und Sprit und zum Teil auch Lebensmittel. Daher hätten viele Verbraucher das Gefühl, der Euro sei weniger wert als die D-Mark. «Preissteigerungen bei diesen Gütern sind den Konsumenten stärker präsent als Preisänderungen bei seltenen Anschaffungen», so die Statistiker. Hinzu kamen zahlreiche Steuer- und Abgabenerhöhungen in der Euro-Dekade, zum Beispiel die Mehrwertsteuererhöhung im Jahr 2007.

Russland in WTO aufgenommen - Rösler: «gut für Deutschland»

Genf/Moskau (dpa) - Nach 18 Jahre währenden Verhandlungen ist Russland am Freitag als 154. Mitglied in die Welthandelsorganisation (WTO) aufgenommen worden. Regierungsvertreter zahlreicher Staaten hießen die Rohstoff- und Energiegroßmacht bei der 8. WTO-Ministerkonferenz in Genf willkommen. Zehn Jahre nach der Aufnahme Chinas ist Russland die letzte der großen Volkswirtschaften, die Mitglied der Handelsorganisation wurde. Allerdings muss Moskau die Übernahme der damit verbundenen Pflichten erst noch ratifizieren. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) erklärte, die Aufnahme Moskaus sei «gut für Deutschland, gut für Russland und gut für die WTO». Deutschland als einer der wichtigsten russischen Handels- und Wirtschaftspartner werde davon in besonderem Maße profitieren, hieß es in einer Mitteilung Röslers aus Berlin.

Ratingagentur stuft Deutsche Bank und andere Geldhäuser ab

New York (dpa) - Die Ratingagentur Fitch hat in einem Rundumschlag die Kreditwürdigkeit mehrerer europäischer und US-amerikanischer Banken herabgestuft, darunter auch die Deutsche Bank. Die kleinste der drei großen US-Ratingagenturen begründete dies am Donnerstagabend in New York mit den zunehmenden Unsicherheiten in der Finanzbranche. Auch die Konkurrenten Moody's und Standard & Poor's hatten mit ähnlichen Schritten gedroht. Die Finanzbranche steht angesichts der Eurokrise und der Verunsicherung auf den Märkten ohnehin seit Monaten im Fokus.

Börsengang bringt «Farmville»-Machern eine Milliarde Dollar

New York (dpa) - Es ist der größte Börsengang eines amerikanischen Internet-Unternehmens seit Google: Der Onlinespiele-Spezialist Zynga hat bei seiner Aktienplatzierung eine Milliarde Dollar eingenommen. Der Entwickler von Hits wie «Farmville», «Cityville» oder «Mafia Wars» wurde seine Aktien am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne zu jeweils 10 Dollar los, wie es in übereinstimmenden US-Medienberichten am späten Donnerstag hieß. Zusammen mit den Aktien, die noch bei den Alteigentümern verbleiben, wird Zynga den Angaben zufolge mit 7 Milliarden Dollar bewertet. Mit noch ausstehenden Optionen läge der Firmenwert bei 8,9 Milliarden Dollar.

Deutschen Aktien wenig verändert nach «Hexensabbat»

Frankfurt/Main (dpa) - Kaum beeinflusst vom «Hexensabbat» hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitagnachmittag präsentiert. Der Dax verzeichnete nach dem Auslaufen von Termingeschäften und Optionen auf Aktien und Indizes kaum kräftige Ausschläge und stand zuletzt 0,05 Prozent höher bei 5733 Punkten. Vor dem sogenannten großen Verfall an den internationalen Terminmärkten hatte sich der Leitindex deutlich nervöser gezeigt und war zwischen Gewinnen und Verlusten gependelt. Der MDax gewann 0,38 Prozent auf 8551 Punkte, während der TecDax 0,43 Prozent auf 665 Punkte verlor. Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,54 (Donnerstag: 1,53) Prozent. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3064 (Donnerstag: 1,3019) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7655 (0,7681) Euro.