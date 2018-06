Buenos Aires (SID) - Der ehemalige Top-10-Spieler Martin Jaite ist neuer Kapitän des argentinischen Davis-Cup-Teams. Der 47-Jährige, der in seiner Tennis-Karriere zwölf Turniersiege auf der ATP-Tour gefeiert hatte, wird die Südamerikaner bei seinem ersten Auftritt in die Erstrundenpartie vom 10. bis 12. Februar in Bamberg gegen Deutschland führen. Jaite, der als Assistent den Ex-Profi Mariano Zabaleta zur Seite hat, ist Nachfolger von Tito Vazquez, der nach der Final-Niederlage der Argentinier Anfang Dezember in Spanien (1:3) zurückgetreten war.