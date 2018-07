Hamburg (dpa) - Der Schauspieler Walter Giller ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren in Hamburg, wie ein Freund der Familie in München berichtete. Giller erlag einem Krebsleiden in einer Hamburger Klinik.

Das Internet-Portal «bild.de» berichtete, dass er am Donnerstagabend gestorben sei. Der Komödiant («Die Drei von der Tankstelle») und Charakterdarsteller («Rosen für den Staatsanwalt»), lebte mit seiner Frau Nadja Tiller in einer Seniorenresidenz in Hamburg.