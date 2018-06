Berlin (dpa) - Die Klimakonferenz von Durban lindert die katastrophale Erderwärmung laut Bundesumweltminister Norbert Röttgen weniger als nötig. «Wir tun immer noch zu wenig», sagte er in einer Regierungserklärung im Bundestag. In Deutschland sind erneuerbare Energieträger auf den zweiten Platz der Stromquellen aufgerückt. Trotz des damit verbundenen CO2-Ausstoßes legte aber auch Braunkohle zu. Röttgen will nun vor allem beim Energiesparen sowie beim Ausbau des Stromnetzes vorankommen.

