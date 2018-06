Seefeld (SID) - Die deutschen Kombinierer haben beim Weltcup in Seefeld im neuen Teamsprint das Podest klar verpasst. Für Weltmeister Eric Frenzel und Routinier Björn Kircheisen (Oberwiesenthal/Johanngeorgenstadt) reichte es in Österreich trotz starker Aufholjagd nur zu Platz fünf. Der Sieg ging an Olympiasieger Jason Lamy-Chappuis und Sebastian Lacroix aus Frankreich.

Frenzel und Kircheisen waren nach schwachen Sprüngen nur auf Platz 14 in den Langlauf gegangen, kämpften sich dort aber immer weiter nach vorne. "Sie haben alles probiert, aber am Ende haben die Körner gefehlt. Für das Podest hätten sie eine bessere Ausgangsposition gebraucht", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Im Ziel fehlten 38,3 Sekunden zum Podium.

Für die Youngster Manuel Faißt und Fabian Rießle (Baiersbronn/Breitnau) reichte es trotz starker Vorstellung im Springen nur zu Platz sieben. "Es war klar, dass die beiden ihre vordere Position nicht halten", sagte Weinbuch. Faißt (18) und Rießle (20) waren überraschend als Zweite in die Loipe gegangen, mussten dort aber dem hohen Tempo Tribut zollen. Die übrigen deutschen Langläufer, darunter auch der Gesamtweltcup-Zweite Tino Edelmann (Zella-Mehlis), sind erst ab Samstag bei den Einzelwettbewerben im Einsatz.

Im neuen Teamsprint werden die Sprünge beider Athleten addiert, im anschließenden Langlauf wechseln sich die Starter nach jeder Runde ab. Insgesamt gibt es in diesem Winter drei Teamsprints, der nächste findet am 7. Januar in Schonach statt.