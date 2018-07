Seefeld (Österreich) (SID) - Die Youngster Fabian Rießle und Manuel Faißt (Breitnau/Baiersbronn) greifen im neuen Teamsprint der Nordischen Kombinierer beim Weltcup in Seefeld nach dem Sieg. In Österreich liegt das deutsche Duo nach dem Springen umgerechnet sechs Sekunden hinter den Finnen Janne Ryynänen/Eetu Vähäsöyrinki. Das zweite deutsche Team aus Björn Kircheisen und Eric Frenzel (Johanngeorgenstadt/Oberwiesenthal) hat als 14. bereits einen Rückstand von 51 Sekunden.

Im neuen Teamsprint werden die Sprünge beider Athleten addiert, im anschließenden Langlauf wechseln sich die Starter nach jeder Runde ab. Insgesamt gibt es in diesem Winter drei Teamsprints, der nächste findet am 7. Januar in Schonach statt.