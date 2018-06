Gröden (Italien) (SID) - Ski-Rennläufer Stephan Keppler hat die zweite Podiumsplatzierung seiner Karriere knapp verpasst. Der 28-Jährige aus Ebingen belegte beim zweiten Weltcup-Sieg von Beat Feuz (Schweiz) beim Super-G in Gröden/Südtirol Platz sechs. Auf den Norweger Kjetil Jansrud auf Rang drei fehlten Keppler, der vor einem Jahr in Gröden Zweiter geworden war, nur 0,40 Sekunden. Bode Miller (USA) kam Feuz mit 0,30 Sekunden Rückstand auf der Saslong am nächsten, Jansrud lag 0,44 Sekunden zurück.

Tobias Stechert (Oberstdorf/1,21) freute sich als 14. über sein bestes Weltcup-Ergebnis, Andreas Sander (Ennepetal/2,33) verpasste die Punkteränge klar.

Keppler profitierte bei leichtem Schneefall und teilweise schlechter Sicht auch von seiner niedrigen Startnummer 6. Außerdem kam ihm entgegen, dass die Strecke wegen Windes aus Sicherheitsgründen verkürzt wurde. Der obere, flache Abschnitt, der Keppler weniger liegt, fiel deshalb weg. "Ich war ein bisschen überrascht, ich habe die Fahrt als schlechter empfunden. Ich hatte oben ein paar Fehler, unten raus habe ich es laufen lassen", sagte Keppler.